Bufera sulla prof e sindaca grillina: fa lezione mentre l’alunna la pettina (video)

La sindaca grillina di Porto Empedocle, Ida Carmina (M5s) si fa piastrare i capelli durante una lezione. La Carmina, che è anche insegnante in un istituto tecnico, è stata colta sul fatto. Un alunno ha ripreso infatti la scena e il video è diventato virale. Le immagini mostrano una ragazza-parrucchiera che, armata di piastra, liscia i capelli del sindaco empedoclino durante una lezione in presenza.

Lezione con l’alunna che la pettina (senza mascherina)

Il video è diventato virale e ha iniziato a girare in moltissime chat e sui social. La sindaca grillina ripresa mentre si fa fare la piastra da un’alunna durante una lezione all’Istituto Professionale Gallo di Porto Empedocle nel quale insegna.

Un alunno-cameraman ha ripreso di nascosto la succulenta scena col cellulare e il video, postato su whatsapp è, ormai, diventato virale. Mentre la prof. ssa spiega la lezione, un’ allieva le piastra i capelli e un allievo riprende la scena. Qualche commentatore domanda maliziosamente se, sotto alla scrivania ci sia pure qualche allieva intenta a fare il pedicure alla sindaca insegnante.

Chi è la sindaca grillina di Porto Empedocle

Il filmato, un video amatoriale ripreso da uno degli studenti con lo smartphone, ha diviso Porto Empedocle. C’è chi la difende – “Lei è così. la vedi sempre in paese a parlare con le persone, anche con i suoi studenti che incontra in strada. La sindaca grillina trovi seduta sulla panchina tra gli altri cittadini a parlare di tutto. Lo ha fatto senza alcuna malizia” – e chi la condanna. Come riportano i giornali locali, Carmina non ha voluto commentare la vicenda, ma si è detta “amareggiata per quanto successo”.

Non è tutto perché nel filmato diffuso da La Sicilia non è passata inosservata la mascherina abbassata e la vicinanza con la studentessa in piena pandemia da Covid.

Giustamente, osserva qualche commentatore sui Social, dato che al ministero dell’Istruzione eravamo abituati al livello Azzolina, poteva andare peggio. I grillini la potevano piazzare a viale Trastevere.