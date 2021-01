Nigeria, l’arcivescovo della capitale: “Basta violenza sui cristiani. Non pagheremo i riscatti”

La comunità cristiana in Nigeria è vittima di un crescendo di violenze e rapimenti. Una situazione sempre più grave. “Un morbo che si sta diffondendo. Senza che venga fatto alcuno sforzo significativo per arginarlo”. Così in un’intervista, monsignore Ignatius Ayau Kaigama, Arcivescovo della stessa Abuja, capitale della Nigeria.

Nigeria, l’arcivescovo Kaigama: basta violenza

Il prelato chiarisce che non solo i leader religiosi ma molti nigeriani stanno subendo la stessa sorte. I termini “terroristi”, “banditi”, “uomini armati” – spiega ancora – sono stati usati genericamente per i criminali. Ma la loro identità non è nota. Rammaricato per le migliaia di persone uccise, Kaigama punta l’indice sulla polizia. Che non sono i in grado di identificare questi soggetti.

Una lunga scia di rapimenti e sangue

Tra gli ultimi misfatti il rapimento e l’uccisione di don John Gbakaan, sacerdote della Diocesi di Minna. Per la prima volta nella storia della Chiesa cattolica in Nigeria un vescovo a fine 2020 è stato rapito da uomini armati. E trattenuto per alcuni giorni. Ma sono molti altri i casi di sequestro.

Per l’arcivescovo spesso si tratta di rapimenti a scopo economico. I criminali tengono le persone in ostaggio. E chiedono riscatti di milioni di naira. Altri sono dovuti al fondamentalismo religioso. Cche mira all’espansione territoriale. Per bloccare “gli infedeli” e i cristiani. Talvolta se la prendono anche con i musulmani. Molto dura la reazione della Chiesa sui riscatti richiesti.

La Chiesa: non pagheremo i riscatti

I vescovi della Conferenza episcopale nigeriana hanno concordato all’unanimità di non pagare. Nel malaugurato caso di un nuovo sequestro il sacerdote chiarisce che la sua diocesi non paga riscatti. Lo scopo è evitare di alimentare questo macabro mercato di potenziali rapiti. “C’è urgente bisogno che il governo nigeriano affronti la situazione. Addestrando gli agenti di sicurezza ad agire in modo più efficace. Ci si aspetterebbe che, con tutto il denaro gestito dai politici, il governo investisse di più nell’acquisto di strumenti validi a perseguire i criminali“.