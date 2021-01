Il Covid fa altri 377 morti, meno contagi ma aumentano i pazienti in terapia intensiva (+41)

Numeri in calo, nel consueto bilancio quotidiano sul Covid, ma è un dato costante del lunedì, visto i minori controlli del fine settimana. Sono 8.824 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 18 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 377 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 158.674 tamponi. L’indice di positività è al 5,5%, calcolati anche i test antigenici rapidi. I pazienti in terapia intensiva sono 2.544 (+41 da ieri).

I dati sul Covid nelle Regioni

Veneto – Sono 998 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 47 morti. La Regione supera, comunque, la quota di 8.000 vittime dall’inizio dell’epidemia, il 21 febbraio dello scorso anno. Secondo il bollettino della Regione, aggiornato alle ore 8 di oggi, scende anche la pressione sugli ospedali, ma solo per i ricoveri in area non critica, 2.661 (-54), mentre restano stabili a quota 354 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali del Veneto.

Toscana – “I nuovi casi positivi registrati in Toscana sono 345 su 5.057 tamponi molecolari e 1.837 test rapidi”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull’andamento dell’epidemia di coronavirus.

Lazio – I nuovi casi di coronavirus nella regione sono 872. Da ieri sono stati segnalati altri 16 morti.

Emilia Romagna – Sono 1.153 i nuovi casi di coronavirus in Emilia Romagna su un totale di 9.980 tamponi (8.736 molecolari e 1.244 antigenici rapidi) eseguiti nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’11,5%. Secondo i dati diffusi dalla Regione, sono registrati altri 51 morti.

Lombardia – In Lombardia sono morte 45 persone per complicazioni legate al Covid19 nelle ultime 24 ore e sono 1.189 i nuovi positivi al virus, di cui 50 ‘debolmente’, a fronte di 16.338 tamponi. Il tasso di positività, che da pochi giorni considera anche i test antigenici, sale al 7,2% dal 6,3% di ieri, secondo gli ultimi dati diffusi dalla Regione.

Liguria – Sono in tutto 263 i nuovi positivi al coronavirus registrati oggi in Liguria, a fronte di 1719 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ questo il dato reso noto oggi dalla task force regionale per l’emergenza covid. Sempre secondo l’ultimo bollettino i pazienti deceduti nelle ultime ore sono stati 12 mentre il numero complessivo delle vittime dall’inizio dell’emergenza è di 3128.

Piemonte – Sono 435 i contagi da coronavirus oggi in Piemonte secondo i dati diffusi dall’Unità di Crisi della Regione. Dei 435 nuovi casi gli asintomatici sono 191 (43,9%). I casi sono 123 di screening, 210 contatti di caso, 102 con indagine in corso, 41 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 38 in ambito scolastico e 356 tra la popolazione generale. Sono 19 i decessi di persone positive al test del Covid-19, di cui 6 verificatisi oggi. Il totale è ora di 8.419 deceduti risultati positivi al virus.

Valle d’Aosta – Un nuovo decesso, che porta il totale complessivo a 395, e 450 casi positivi attuali di cui 45 ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva, e 368 in isolamento domiciliare. Sono i numeri resi noti oggi dal bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. Da inizio epidemia casi positivi sono 7650, + 11 più rispetto a ieri, i guariti sono 6840, + 10, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 66.690 di cui 152 processati con test antigienico rapido.

Campania – Sono 714 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania, 75 dei quali sintomatici e 613 asintomatici. Sono stati analizzati 7.758 tamponi, 232 dei quali antigenici (26 di questi sono risultati positivi)

Abruzzo – Sono 107 i contagi da coronavirus in Abruzzo secondo i dati diffusi oggi nel bollettino della regione. Da ieri si registrano altri 8 morti.

Puglia – Sono 403 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Puglia secondo il bollettino della Regione. Si registrano altri 26 morti