Coronavirus, numeri stabili: 16.310 casi e 475 morti. In Sicilia impennata di contagi

Coronavirus, i dati delle regioni

Sono 436 i nuovi casi di coronavirus in Toscana. Da ieri sono stati registrati altri 17 morti, 5 uomini e 12 donne con un’età media di 82,7 anni. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 114.850 (90,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.354 tamponi molecolari e 5.172 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3% è risultato positivo.

Sono 1.123 i contagi da coronavirus in Puglia. Nel bollettino si fa riferimento a 15 morti. Tra i nuovi positivi, sono 406 in provincia di Bari, 76 in provincia di Brindisi, 100 nella provincia BAT, 217 in provincia di Foggia, 79 in provincia di Lecce, 239 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione, 5 casi di residenza non nota. Tra i 15 decessi, 3 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto.

Coronavirus, Lazio

Sono 1.282 i nuovi contagi nel Lazio. Si registrano altri 36 morti nella regione, che da domani sarà zona arancione.