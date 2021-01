Conte si paga l’auto-sondaggio con i soldi degli italiani. E ovviamente stravince in popolarità

I soldi dei contribuenti per pagare un sondaggio della Presidenza del Consiglio sulla popolarità del premier Conte. Incredibile ma vero, la notizia è stata data (senza peraltro nessuna forma di indignazione ma con gravissima inconsapevolezza” dall’house organ del premier, Il Fatto Quotidiano, nell’edizione di oggi, come da foto in alto. Palazzo Chigi, secondo quanto scrive il giornale di Marco Travaglio, avrebbe commissionato a pagamento alla Ipsos un sondaggio sul gradimento di Giuseppe Conte rispetto agli altri leader del partito. I risultati? Indovinate un po’: Giuseppe Conte in testa, Matteo Renzi ultimo. Michele Anzaldi, segretario della Commissione di Vigilanza Rai e deputato di Italia Viva, ovviamente è sceso in campo con una interrogazione e una durissima nota. “Se fosse confermato quanto scrive Il Fatto Quotidiano, ovvero che la presidenza del Consiglio ha commissionato e pagato un sondaggio sul gradimento di Conte e il confronto con i leader dei partiti, saremmo di fronte ad un gravissimo abuso che sconfina nel danno erariale“, attacca Anzaldi, sempre attento sulle malefatte politiche ai danni di Renzi..

Conte e il sondaggio a pagamento: cosa ha scritto “Il Fatto”

“Secondo gli ultimi sondaggi – scrive oggi il Fatto Quotidiano a pagina 4 – quasi un italiano su due vorrebbe che Conte restasse a Palazzo Chigi al termine della crisi. In altre parole, gli elettori sono favorevoli a un Conte ter che dovrebbe lasciar fuori Renzi e Italia Viva. Secondo un sondaggio commissionato dalla Presidenza del Consiglio a Ipsos, tra il premier dimissionario e il leader di Iv non c’è partita: il gradimento di Conte è al 58%, seguito dal ministro della Sanità Roberto Speranza (39%) e Giorgia Meloni (33%), mentre Renzi è fanalino di coda tra i leader politici, apprezzato solo da un italiano su dieci (10%), staccato di ben 12 punti dal capo politico reggente del M5S Vito Crimi (22%). Conte, secondo il Global Leader Approval Rating Tracker della società Morning consult, ha anche il primato di essere insieme ad Angela Merkel il leader più apprezzato in Europa: a ogni capo di governo, ogni settimana, viene assegnato un punteggio calcolato come quota di residenti che esprimono approvazione. Secondo questa rilevazione, la leader più apprezzata dell’Ue è Angela Merkel con 22 punti e subito dietro il premier italiano con 20 (59% di pareri positivi)…”. Che strana coincidenza, Conte paga, con i nostri soldi, Conte vince…