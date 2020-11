Peggiorano le condizioni di Carlo Conti: «Questo virus è una brutta bestia. Ora i sintomi ci sono»

Cattive notizie sullo stato di salute di Carlo Conti. Peggiorano le condizioni del popolarissimo conduttore, che qualche giorno fa è risultato positivo al coronavirus. Costretto venerdì scorso a condurre la sua trasmissione Tale e Quale show in collegamento da casa. Con il sostegno dell’amico e giurato Luca Panariello. Era stato lui stesso su Instagram a comunicare l’avvenuto contagio.

Da asintomatico ha iniziato a sviluppare alcuni dei sintomi tipici della malattia. “Ora i sintomi ci sono tutti (e anche troppi!!) questo Covid è una brutta bestia” ha scritto il conduttore televisivo su Instagram. Il messaggio è accompagnato dalla foto di un bigliettino scritto a mano dai figli, dove si legge: “Ti amiamo babbo!”. “Tra tutte le medicine questo bigliettino è la più potente”, scrive Conte nel post. Vista la situazione non è ancora chiaro se condurrà la prossima puntata in ‘smart working’ o verrà individuata una soluzione alternativa. Sempre interna alla trasmissione.

Non si contano le dichiarazioni di vicinanza e di affetto da parte dei suoi numerosi follower. E dei tanti colleghi e amici. “Forza Carlo -scrive Mara Venier sotto al post- ti aspetto per il nostro Zecchino”. “Forza amico mio, vedrai che sarà un ricordo. Ti voglio bene”, commenta Cristiano Malgioglio. E ancora Jo Squillo: “I toscanacci come te il Covid se lo mangiano a colazione. Sei un grande roccia, ti vogliamo tutti bene”.