Carlo Conti: sono positivo al Covid, asintomatico e sotto controllo medico

Il Covid colpisce ancora il mondo dello spettacolo. Il popolare conduttore Carlo Conti ha annunciato infatti la sua positività al Covid.

“Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono a casa , praticamente asintomatico , ma sotto controllo medico”, così Carlo Conti, conduttore di ‘Tale e Quale Show’, comunica la sua positività al Covid-19 sul suo profilo Instagram. In base a quanto si apprende il conduttore presenterà la prossima puntata di ‘Tale e Quale Show’ direttamente da casa.

Il cantautore Pago è risultato il vincitore di questa edizione 2020 dello show di Carlo Conti. Nella puntata finale del programma musicale di Rai1 in onda venerdì 23 ottobre, cui se ne aggiungono ora altre quattro, il cantautore si è esibito nei panni di Bruce Springsteen con il brano ‘Dancing in the dark’, regalando al pubblico uno spettacolo straordinario che gli è valso il trionfo in questa decima edizione.