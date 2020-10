Paura a Reggio Emilia, spari in piazza. Giovane fa fuoco all’improvviso: cinque feriti (video)

Paura a Reggio Emilia: spari in piazza. All’improvviso. In mezzo alla gente. Una terribile sparatoria in centro città squarcia il brusio della gente in strada e semina il panico tra i passanti. Una scena da fare west, quella di ieri alle 23 in Piazza del Monte, immortalata in un video che riprende in diretta l’agghiacciante accaduto. E nel silenzio delle immagini. Nell’ampiezza di una piazza del centro storico cittadino, in mezzo a ignari passanti, tre colpi d’arma da fuoco esplosi all’improvviso sconvolgono la quiete della tranquilla cittadina. Poi è il caos: un ragazzo cade in terra ferito. Altri fuggono all’impazzati in una via che immette su Piazza del Monte. Qualcun altro, sprezzante del pericolo, riprende la scena con il telefonino… Cinque i feriti, riporta il sito del Resto del Carlino. E il presunto autore della sparatoria di ieri sera che per gli inquirenti ha già un volto. Un nome e un cognome. Sequestrata l’arma, che risulta rubata.

Paura a Reggio Emilia, spari in piazza: 5 ragazzi feriti

Un’arma di piccolo calibro. Forse una scacciacani. Il punto più inquietante da chiarire, però, resta il movente. Il perché di tanta fredda ferocia. Un’azione fulminante con cui l’aggressore, sparando all’impazzata, ha ferito 5 giovani, portati tutti in ambulanza all’ospedale Santa Maria Nuova. Il responsabile, invece, sulle prime è riuscito a scappare, nascondendosi tra la gente che fuggiva spaventata dal frastuono degli spari. Ma le indagini per ricostruire l’accaduto e rintracciare l’autore del gesto, partite immediatamente, hanno portato subito all’individuazione del presunto responsabile.