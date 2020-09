Usa, sparatoria a un party illegale. Due vittime, almeno 14 feriti. “Sembrava il Vietnam” (video)

Folle sparatoria durante un party illegale negli Usa. Almeno due persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite. La tragedia è avvenuta a Rochester, una zona residenziale nel nord-est dello Stato di New York. Secondo le prime informazioni fornite dai media americani, un uomo armato ha aperto il fuoco durante una festa in giardino con più di 100 persone. Poco dopo la mezzanotte di venerdì (le 6 ora italiana). Al momento non ci sono arresti.

Usa, sparatoria a Rochester: due vittime

Le vittime sono due giovani, una ragazza e un ragazzo, tra i 18 e i 22 anni. Ma le generalità non sono state rese note. Il capo della polizia, Mark Simmons, ha detto che gli agenti arrivati sul posto si sono trovati davanti a una “scena caotica” con decine di feriti. La polizia è stata chiamata vicino a Goodman Street e Pennsylvania Avenue e sta interrogando i vicini. Ma non ha dato ulteriori dettagli. “La festa era illegale – ha riferito Simmons – non ne sapevamo nulla finché non siamo stati chiamati dal 911. Quando siamo arrivati sul posto c’era caos. Fuori si erano radunate centinaia di persone”.

La polizia: “C’era troppo alcool, troppa gente”

“C’era alcool, troppa gente, è scoppiata la violenza”, ha spiegato il capo della polizia. “Questa è davvero una tragedia di proporzioni epiche. Sedici persone coinvolte, feriti e vittime, sono inaudite per la nostra comunità. Questa è l’ennesima tragedia n cui le persone organizzano feste in casa illegali e non autorizzate. Che non sono sicure, anche a causa del Covid. Se poi si aggiunge alcol e violenza, diventa la ricetta del disastro”. Faremo tutto il possibile come dipartimento – ha concluso – per assicurare alla giustizia le persone coinvolte”.

Un testimone della sparatoria ha raccontato a una televisione locale che sono stati sparati così tanti colpi che “sembrava la guerra del Vietnam”, riporta il sito di 13WHAM News.