Modena, 80enne si abbassa la mascherina al bar. 400 euro di multa: «Non la pago, bevevo un caffè»

La mascherina è diventata obbligatoria e scattano le prime multe. Una donna di 80 anni è stata multata a Modena perché non indossava la mascherina. Però la signora aveva semplicemente abbassato la mascherina sul mento per bere un caffè al bar. Per sua sfortuna è stata sorpresa dai vigili mentre chiedeva al compagno se glielo offriva. Un momento che sarà durato un minuto e mezzo in totale. Viviana Parmigiani, è questo il nome della signora, ha ricevuto una sanzione di 400 euro. Con lei è stata multata anche la barista per non aver vigilato. Ma la cifra per entrambe scenderà a 280 euro se pagheranno entro cinque giorni. La signora ha raccontato la sua disavventura a La Stampa. «Ci sono rimasta malissimo perché sono molto ligia alle regole, forse persino troppo. Io la mascherina la metto sempre, ne ho sempre due-tre di scorta nella borsa e ne raccomando l’uso anche alle mie amiche».

Senza mascherina: multata

La vicenda è avvenuta in un locale del centro di Castelfranco, paese di confine fra Modena e Bologna. Ecco il suo racconto: «Sono entrata con la mascherina sul viso, ho ordinato un caffè al banco e, quando me l’hanno portato, l’ho abbassata per poterlo bere. Poi ho notato il mio compagno seduto a un tavolino, gli ho detto “me lo offri tu?” e in quel momento mi sono vista circondare da tre-quattro vigili. Credevo che mi arrestassero… Io però ce l’avevo sul mento, l’ho spostata solo per il tempo del caffè». E ancora: «È un’ingiustizia molto grossa che mi è pesata in maniera incredibile, io quella cifra lì non la pago. La vigilessa mi ha detto che posso presentare ricorso al sindaco e io, che avevo l’adrenalina a cento all’ora, sono andata subito in municipio. Ma non l’ho trovato. Mio figlio allora gli ha scritto una mail e il sindaco ha risposto che non c’è niente da fare».