“Il governo non ha fatto nulla? No, ha fatto idiozie, tutti sapevano che arrivava la seconda ondata”. Durissima la leader di Fratelli d’italia, Giorgia Meloni, al Festival del Lavoro, in collegamento video.“Hanno fatto solo – dice rivolta al governo – il bonus monopattino“, ha aggiunto rispondendo alle domande del direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano.

“Non è stato fatto tutto quello che si sarebbe dovuto fare” certo che “l’emergenza Covid non era facile da gestire, il Parlamento ha fatto la sua parte mettendo a disposizione 100 miliardi in 5 mesi, ma questi soldi, invece, sono stati dilapidati in mille rivoli, gettati in un cestino”, ha detto ancora la leader di FdI. “Noi siamo patrioti, quando l’Italia è in difficoltà noi ci siamo: abbiamo chiesto una cabina di regia permanente, ma è durata lo spazio di due riunioni”.