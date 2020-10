Covid, scintille in tv tra Crisanti e Bassetti: «Parla solo lui» esordisce il genovese. Il collega se la ride (video)

Covid, scintille in tv tra Crisanti e Bassetti: «Parla solo lui» esordisce il medico genovese. E il collega padovano se la ride. La Berlinguer, padrona di casa, replica piccata: «Mica le ho tolto la parola»… Insomma, dalle maratone tv dei virologi in diretta, siamo passati alla corsa a ostacoli per gli interventi. E sullo sprint finale, se uno brucia l’altro, è scontro. Come accaduto ieri tra il Andrea Crisanti e Matteo Bassetti, entrambi ospiti di Bianca Berlinguer a Cartabianca su Raitre. «Ha già detto tutto Crisanti…», esordisce prima ancora di commentare e replicare il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. Quest’ultimo non nasconde un pizzico di malumore per la “gestione del cronometro” nella puntata di ieri di Cartabianca (estratto del video linkato dal sito Adnkronos) a cui partecipa come ospite in collegamento come il collega padovano, il docente di Microbiologia all’università veneta.

«Lei è molto generoso oggi: siamo d’accordo su tutto», ribatte a quel punto Crisanti. Bassetti incassa e contro-rilancia: «Parla solo lui, non capisco cosa mi abbiate invitato a fare. Va bene così, va bene… sì, sì», aggiunge visibilmente innervosito Bassetti rivolgendosi alla padrona di casa, Bianca Berlinguer. La quale, tirata in ballo nel suo ruolo di moderatrice dell’incontro, prova a difendersi: «Non l’ho costretta in tempi più rigidi rispetto a quelli del professor Crisanti». E per una volta il dibattito sul Covid crea malumori professionali prima ancora che ansie sanitarie.