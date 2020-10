Coronavirus, il bollettino di oggi: i contagi sono 10.874. I morti arrivano a 89

Tornano a salire, dopo l’apparente flessione di ieri, i numeri dei contagi da coronavirus in Italia. Il bollettino del ministero della Salute parla oggi di 10.874 nuovi positivi in Italia. Ieri si erano attestati a 9.338, ma era stato eseguito anche un numero di tamponi più basso: 98.862.

Cresce il numero dei morti: sono 89

Nelle ultime 24 ore, invece, i tamponi sono stati 144.737. Cresce anche il numero dei morti, che arriva a 89 a fronte dei 73 di ieri. In totale le vittime da inizio emergenza arrivano dunque a 36.705. Inoltre, si legge nel bollettino di oggi sul coronavirus, aumentano ancora i ricoveri in terapia intensiva. Ora il totale è di 870 pazienti, 73 in più da ieri. E aumentano i ricoverati con sintomi, che sono 778 più di ieri. Il totale è, dunque, di 8.454. In isolamento domiciliare ci sono, poi, 133.415 pazienti, ieri erano 125.530.

Il bollettino coronavirus di oggi: le regioni più colpite

I guariti nelle ultime 24 ore sono stati poi 2064, che portano il totale a 255.005. Il bilancino, dunque, pende sempre di più a favore della malattia, visto che, a fronte di quel numero di guariti, si registra un numero di attualmente positivi pari a 8.736 unità in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda le singole regioni, nelle ultime 24 ore registrati 2023 nuovi casi in Lombardia, 1396 in Veneto, 1312 Campania e 1224 nel Lazio. Le regione italiana meno colpita è la Basilicata (+17).