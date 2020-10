Coronavirus, 9338 nuovi casi ma con meno tamponi. Aumentano i decessi (73) e le terapie intensive

Scendono i nuovi casi di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono 9338, ma sono stati effettuati meno tamponi rispetto al giorno precedente: 98.862. Si registrano 73 decessi, che portano il totale delle vittime a 36.616 dall’inizio dell’emergenza. Salgono ancora i ricoverati in terapia intensiva che al momento sono 797 (+47 da ieri). I guariti totali sono 252.959 (+1.498), gli attualmente positivi 134.003 (+7.766). Sono i dati elaborati dal ministero della Salute consultabili sul sito della Protezione civile. Per quanto riguarda le singole regioni, le più colpite sono Lombardia, Campania, Toscana e Lazio.

Coronavirus, 1687 nuovi casi in Lombardia

Si registrano 1687 nuovi casi in Lombardia. Di questi quasi la metà nella provincia di Milano che fa segnare un aumento di 814 contagi in 24 ore. In forte aumento anche la curva dei contagi a Varese e Monza e Brianza.

In Toscana 986 casi

Sono 986 i casi positivi in Toscana, che portano il numero complessivo delle persone al momento ammalate a quota 10.851 (+8,7 per cento rispetto a ieri). Su 10.851 persone malate, la quasi totalità si trova in isolamento a casa (10.340) e 511 sono ricoverati in ospedale, 71 in più rispetto a ieri. Escludendo i tamponi di controllo, nell’ultimo giorno sono state sottoposte a test 7.178 persone. Di questi il 13,7 per cento, dato più alto di ieri, è risultato positivo. Purtroppo si contano anche dodici morti (sei uomini e sei donne, età media 87 anni), che fanno lievitare a 1.206 il numero dei decessi da febbraio.

Campania, 1593 casi

Sono 1.593 i nuovi casi di coronavirus registrati in 24 ore in Campania. Si tratta del dato più alto registrato in un solo giorno nella regione dall’inizio dell’emergenza. Dei nuovi positivi, 79 sono sintomatici e 1.514 sono asintomatici. Sono stati analizzati 12.695 tamponi. Il totale dei positivi sale a 27.412, mentre i tamponi complessivamente analizzati sono 778.882. Inoltre, sono 85 le persone ricoverate in terapia intensiva. Sette in più rispetto a ieri. Lo rende noto l’Unità di crisi della Regione Campania, specificando che sono al momento 113 i posti letto di terapia intensiva attivi su base regionale.

Lazio, 939 casi, 9 decessi e 119 guariti

“Su oltre 17mila tamponi, numero più alto in Italia, oggi nel Lazio si registrano 939 casi positivi, 9 i decessi e 119 i guariti”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. In totale sono 15.191 i casi positivi nella regione. Di questi, 13.950 sono in isolamento domiciliare, 1.130 sono ricoverati non in terapia intensiva, 111 sono ricoverati in terapia intensiva (+12 rispetto a ieri), 1.033 sono deceduti e 9.703 sono guariti. Il totale dei casi esaminati è pari a 25.927. «Lieve calo dei casi a Roma rimangono alti i trend di Frosinone, Latina e Viterbo», ha aggiunto D’Amato.

Coronavirus, le province del Lazio

A Latina sono 81 i nuovi casi e si tratta di casi con link familiari o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso. A Frosinone si registrano 104 nuovi casi. 114 nuovi casi a Viterbo. Si tratta di trentaquattro casi con link familiare o contatto di un caso già noto e venticinque i casi con link al cluster presso la casa di riposo San Francesco di Farnese dove è in corso l’indagine epidemiologica. Alla Asl Rieti si registrano 33 nuovi casi.

Sono 226 i pazienti positivi al tampone per la ricerca del virus Sars-CoV-2 attualmente ricoverati presso l’istituto Spallanzani di Roma. Di questi 41 sono in terapia intensiva. Lo rende noto l’ospedale. Tra le regioni la meno contagiata è la Basilicata (+22).