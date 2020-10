Coronavirus, altri vip contagiati: Rocco Siffredi positivo. Colpiti anche Dado e Marracash

Si allunga la lista dei vip colpiti dal coronavirus. Rocco Siffredi è risultato positivo al coronavirus. Secondo quanto riportato da Dagospia il pornoattore avrebbe contagiato anche la moglie Rosa, i figli Lorenzo e Leonardo, l’autista e la donna delle pulizie.

Coronavirus, Rocco Siffredi si trova a Budapest

Il pornoattore ora si trova a Budapest, ma la scorsa settimana era a Roma per scrivere la sceneggiatura della serie che stanno preparando su di lui. Lo scorso marzo, in pieno lockdown, Siffredi aveva esortato i cittadini a proteggersi, rispettando le regole e rimanendo in casa.

L’attore martedì sera si è aggiudicato due premi alla terza edizione del festival cinematografico dell’industria dell’intrattenimento per adulti di Berlino Xbiz Europa Awards 2020 per il suo nuovo film a luci rosse My Name is Zaawaadi, che ha vinto due statuette come Movie of the Year e Best sex scene. Entrambi nella categoria dove il film era candidato. La cerimonia di premiazione della rassegna, proprio a causa della pandemia quest’anno si è svolta in forma virtuale.

Coronavirus, l’appello di Siffredi

«Bisogna far capire che non si tratta di un gioco», aveva detto tempo fa Siffredi, e sul mercato pornografico ai tempi del coronavirus aveva aggiunto: «È assurdo che non abbia ancora avuto uno stop. Da circa due mesi, cioè da quando è iniziata questa emergenza, io non giro più. Ma l’industria del porno non ha fatto lo stesso, stranamente. Non si è fermata l’Europa in generale, non si sono fermate Budapest, Praga, Parigi. Tutti gli attori continuano a girare».

Positivo il rapper Marracash

Anche il rapper milanese Marracash è positivo al Covid. Classe 1979, il cantante lo ha annunciato lui stesso su Instagram: «Questa è l’ultima foto che ho fatto prima di prendere il Covid». Marracash ha poi aggiunto: «Tranquilli, sto bene e sono quasi guarito».

Coronavirus, Dado in ospedale

Nelle ultime ore anche Dado, all’anagrafe Gabriele Pellegrini, ha comunicato di essere positivo al Coronavirus. L’attore e comico è stato ricoverato. Lo ha comunicato ai suoi fan su Facebook. Dado ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae in un letto d’ospedale, con la mascherina sul viso e il supporto dell’ossigeno per riuscire a respirare. «Essere o non essere positivo… io purtroppo lo sono, nonostante tutti i controlli ai quali mi sono sempre sottoposto e alle regole che ho sempre rispettato…».

Dado ne ha approfittato per raccomandare a tutti di indossare sempre la mascherina e di attenersi alle regole del distanziamento sociale: «Mettete sempre la mascherina e tenete le distanze con tutti per quanto scortese possa sembrare, anche con il nostro migliore amico».