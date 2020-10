L’annuncio di Gerry Scotti: «Ho contratto il Covid. Sono a casa e sotto controllo medico»

Gerry Scotti ha il contratto il Covid. È stato lo stesso presentatore a confermare la sua positività al virus su Instagram con un breve messaggio. «Volevo essere io a dirvelo – ha premesso – ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento». Gerry Scotti ha pubblicato il messaggio con una foto che lo ritrae sorridente davanti a un microfono. La notizia della “positività di un noto conduttore Mediaset” era stata rilanciata dal sito Dagospia, ma subito dopo è stato lo stesso presentatore a comunicarlo al suo pubblico.

Un duro colpo per Mediaset, dato che Gerry Scotti è impegnato su più fronti, con Tu si que vales, Chi vuol essere milionario? e Caduta Libera, tre programmi del palinsesto di Canale 5. Molte delle puntate, però, sono già state registrate.

Non solo Gerry Scotti

Al principio furono Tom Hanks e la moglie Rita Wilson. Era il 12 marzo scorso. Da allora, l’elenco dei vip positivi e anche di quelli uccisi dal coronavirus si è allungato più o meno in maniera direttamente proporzionale con le curve dei contagi. E sta subendo una nuova impennata negli ultimi giorni. Il contagiati i massimi leader politici come Donald Trump, Boris Johnson e in Italia Silvio Berlusconi. Ma anche le altezze reali del calibro di Alberto II di Monaco e del principe Carlo d’Inghilterra. Nella lista anche le superstar di ogni settore dello showbiz. Come Madonna, Andrea Bocelli, Mel Gibson e Robert Pattinson.

Così sui social, il bollettino di autodenunce è quotidiano. Dallo spettacolo allo sport: il ballerino Samuel Peron e il pugile Daniele Scardina nel cast di Ballando con le stelle, Federica Pellegrini, Valentino Rossi, Nina Zilli, Fabrizio Corona. E, ironia della sorte, persino il premio Oscar Gabriele Salvatores che avrebbe dovuto presentare alla Festa di Roma Fuori era primavera, il suo documentario sul Covid e sul lockdown.