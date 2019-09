Gerry Scotti dona 5mila euro a giovane liutaio: «Conserviamo i valori del passato»

È uno dei volti più amati della televisione. Forse il più amato. Gerry Scotti viene considerato quasi uno di famiglia con le sue 700 prime serate e oltre 8000 puntate di programmi in day time sulle reti Mediaset. E riserva sempre sorprese. Un toc toc alla porta del laboratorio e il cliente che non ti aspetti: proprio lui, Gerry Scotti. Che, colpito dalla tua attività, ti regala 5mila euro. È successo a Concorrezzo, in provincia di Monza, al giovane liutaio di 26 anni Lorenzo Radaelli.

«La sua – ha detto il conduttore nominato l’anno scorso Ambasciatore per la Ricerca di Regione Lombardia – è una storia che ha subito stimolato la mia curiosità. Guardare al futuro significa anche tenere in considerazione coloro che vivono per conservare i valori del passato, proprio come Lorenzo». La somma andrà a supportare il sogno del liutaio di esportare la sua arte nel panorama internazionale. Assieme al conduttore il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala. «L’intraprendenza di Lorenzo e la sua forza di volontà rappresentano in pieno quello spirito di innovazione che è alla base del nostro futuro. Valorizzare eccellenze come lui rimane un nostro grande obiettivo, cosi’ come accendere i riflettori sui temi di sviluppo e innovazione che sono sempre legati alle tradizioni del nostro territorio».

Il percorso di Lorenzo comprende anni di studi intensi divisi tra Milano, Cremona e gli Stati Uniti.