Alessandra Mussolini: non posso stare senza mio marito. E la Lucarelli: messaggio sbagliato

Ormai è un copione noto. Così anche la sesta puntata di Ballando con le stelle ha visto la giudice Selvaggia Lucarelli infierire contro Alessandra Mussolini. Quest’ultima, com’è noto, dopo lo scandalo sulle baby squillo in cui fu coinvolto il marito Mauro Floriani, decise di non lasciarlo sacrificandosi per la famiglia.

Alessandra Mussolini e l’amore per Mauro Floriani

In una clip che ha preceduto l’esibizione della coppia Alessandra Mussolini-Maykel Fonts la Mussolini ha parlato di quello che sua madre faceva per ignorare i tradimenti del marito. Tuttavia Maria Scicolone divorziò dal marito Romano Mussolini quando Alessandra aveva 4 anni: “Per me è stato un fatto traumatico e non vorrei mai fare provare ai miei figli quello che ho provato io“. Quindi ha parlato dell’amore che prova nonostante tutto per Mauro Floriani.

Lucarelli contro Alessandra Mussolini: possiamo vivere senza un marito

Rossella Erra, che riporta in studio il parere dei social, si è complimentata con lei: “Riguardo al dolore che le donne portano sulle spalle, Alessandra è un riferimento che ogni donna può fare proprio”. Ed è qui che la Lucarelli è intervenuta tutta inviperita: “Scusate non facciamo passare che la donna che si porta la sofferenza sulle spalle sia un modello, ognuno sceglie nella vita quello che vuole sopportare e tollerare. Non facciamo passare questo messaggio. Io ho sentito in quella clip che non puoi vivere senza tuo marito. In realtà, possiamo sempre vivere senza un marito. Si tratta di fare delle scelte. Abbiamo le risorse per farcela anche senza un uomo. È un messaggio sbagliato”.

“Ogni donna sceglie il suo percorso”, ha provato a mettere pace Milly Carlucci. Mentre la Mussolini ha commentato: “Sembrate dei robot, ci sono anche dei sentimenti”.