Tragedia a Castagneto Carducci: bimbo di 4 anni travolto in bici dallo scuolabus

Tragedia a Castagneto Carducci, in provincia di Livorno, dove un bimbo di 4 anni è stato travolto e ucciso da uno scuolabus vicino a casa.

La ricostruzione dell’incidente

Da una prima ricostruzione, sembra che il bimbo, in bicicletta, sia sbucato all’improvviso sulla strada, uscendo dalle auto parcheggiate lungo il marciapiede, mentre stava passando lo scuolabus. Benché subito soccorso da una dottoressa che si trovava non lontana dall’incidente e l’arrivo dei sanitari del 118 sia stato rapido, per il bambino non c’è stato niente da fare. È morto poco dopo a causa dei traumi e delle ferite riportate nell’urto. Per cercare di salvarlo si era mosso anche l’elisoccorso.

Il sindaco: “Una tragedia che ci colpisce tutti”

Il sindaco di Castagneto Carducci, Sandra Scarpellini, ha parlato di una “tragedia che colpisce tutta la comunità”. È stata “una tremenda fatalità, un dolore fortissimo”, ha aggiunto la prima cittadina, sottolineando che “ora non possiamo far altro che stringerci attorno a questa famiglia”. L’uomo che guidava lo scuolabus ha avuto bisogno di assistenza in ospedale per lo stato di choc.