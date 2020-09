Il Pontefice emerito Joseph Ratzinger, in una lettera “collettiva” alle tantissime persone che gli hanno manifestato il cordoglio per la scomparsa del fratello Georg, accenna al fastidioso herpes che lo ha colpito questa estate. In una lettera firmata dallo stesso Benedetto XVI e datata agosto 2020, Ratzinger ringrazia per le “mille” lettere di cordoglio ricevute. “Cari amici – si legge nella lettera – dopo la mia visita a Ratisbona e la morte del mio caro fratello Georg a essa di poco successiva, mi è giunto un numero tale di lettere personali che mai avrei potuto immaginare e che mi hanno profondamente commosso. Ne abbiamo contate quasi mille”.

“Al contempo, però – osserva il Papa emerito – un herpes-zoster, che aveva iniziato a manifestarsi il giorno prima della mia partenza per Ratisbona, è andato assumendo forme che hanno precluso qualsiasi tentativo di risposta personale da parte mia. Così non posso fare altro che chiederle di cuore comprensione per il fatto che posso inviare solo questa lettera collettiva quale espressione della mia gratitudine più cordiale”.

Ratzinger è il papa più longevo della storia

Da ieri, Ratzinger è diventato il più longevo d’età tra i Papi della Chiesa. Prende il posto di Leone XIII (Gioacchino Pecci, che governò la Chiesa dal 1878 al 1903), che ha vissuto 93 anni 4 mesi e 18 giorni. Oggi Benedetto XVI supera quel traguardo di un giorno, essendo nato il 16 aprile 1927.

In questa classifica il Papa emerito si colloca, dunque, al primo posto, anche se ha rinunciato al ministero petrino il 28 febbraio 2013. Sebbene l’annuncio della sua intenzione risalga all’11 febbraio.

Al terzo posto, dopo Leone XIII, troviamo Clemente XII (Lorenzo Corsini nato il 7 aprile 1652 e morto il 6 febbraio 1740). Aveva 87 anni, 9 mesi e 30 giorni.