Fitto: «Io e mia moglie positivi al Covid. Spero che gli odiatori si prendano una pausa»

«Dopo aver ricevuto, mercoledì scorso, la notizia da parte di un mio stretto collaboratore della sua positività al test Covid-19 ho chiesto immediatamente alla Asl di essere sottoposto a tampone insieme alla mia famiglia. Solo io e mia moglie siamo risultati positivi anche se al momento senza sintomi». Lo scrive su Facebook l’eurodeputato Raffaele Fitto e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia nelle elezioni regionali di domenica e lunedì. «Continuerò ovviamente la quarantena fino a nuove indicazioni da parte delle autorità sanitarie», aggiunge. «Ciao a tutti e a presto. P.S.: spero che almeno su questo gli odiatori professionisti si prendano una bella pausa».

I messaggi di pronta guarigione del web

Tanti gli auguri del web di una pronta ripresa. Scrive un utente: «Carissimo, auguro una pronta guarigione e per quanto riguarda gli odiatori non ci pensare perché il loro odio ricadrà su di loro stessi». E un altro aggiunge: «Buona espulsione del virus Covid 19! Intanto puoi essere comunque presente in streaming ed espellere gli altri virus!». C’è chi puntualizza: «Non sono un Suo elettore ma merita comunque il massimo rispetto per stile e correttezza dimostrati. Auguri di una pronta guarigione!».

Fitto e le elezioni

Nei giorni scorsi Fitto dopo la vittoria di Emiliano a presidente della regione Puglia aveva fatto un’analisi del voto. «Noi dobbiamo riflettere sui nostri errori, il centrodestra ha perso le elezioni. Io ho fatto una campagna elettorale molto forte dal punto di vista dei contenuti. Il centrodestra ora dovrà ragionare su cosa è successo». E poi aveva detto: «Mi fa riflettere l’elemento Covid che ha un po’ messo da parte i temi veri di questa Regione. Non ho da recriminare nulla nei confronti dei leader del centrodestra. Io ho visto la loro presenza e vicinanza nella campagna elettorale».