Covid, 1851 nuovi casi e 19 morti. Il virus corre in Campania, Lazio e Lombardia

Sono 1.851 i nuovi casi di Covid in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 19 morti, che portano il totale a 35.894 dall’inizio dell’emergenza. Da ieri sono stati eseguiti 105.564 tamponi. Le persone ricoverate sono 3.327 (+8), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 280, con un incremento di 9 unità. Nessuna regione è a zero contagi: i numeri più alti in Campania (287), Lazio (210) e Lombardia (201). Sono 1.198 i guariti dal Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore: il dato odierno porta il totale dei dimessi-guariti nel nostro Paese da inizio pandemia a 227.704.

Covid, in Campania 287 casi

Sono 287 i casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 5.584 tamponi. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza sale a 12.742, mentre sono 595.991 i tamponi complessivamente esaminati. Nessun nuovo decesso legato al coronavirus è stato registrato oggi in Campania, con il totale dei deceduti dall’inizio dell’emergenza che resta pertanto 463. Sono 139 i nuovi guariti, con il totale dei guariti che sale a 6.166.

Nel Lazio 210 casi