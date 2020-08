Poliziotto salva la vita a 76enne colpito da infarto in stazione: le immagini di quei momenti (video)

Poliziotto salva la vita a 76enne colpito da infarto in stazione: le immagini dell’impresa eroica diventano subito virali sul web. Già, perché in poche ore il video sta dilagando in Rete: è quello di un agente della polizia ripreso dalle telecamere della Stazione Centrale mentre salva la vita ad un anziano improvvisamente colpito da infarto. Tutto succede ieri sera, nel giro di pochi, drammatici minuti. Sono circa le 20 quando l’agente, in servizio presso la stazione, sta per raggiungere il proprio ufficio per il turno serale. All’improvviso, la sua attenzione va a un gruppo di persone radunate vicino all’uscita della stazione. Avvicinatosi per capire quale fosse il problema, il poliziotto nota un anziano riverso in posizione prona per terra…

Poliziotto salva la vita a 76enne colpito da infarto in stazione

Ipotizzando un malore, l’agente ha la prontezza di intervenire: volta immediatamente l’uomo in posizione supina e nota che non respira. Non solo: il 76enne che ha accusato il malore non ha battito cardiaco. Comprendendo la gravità della situazione, il poliziotto effettua sin da subito le operazioni di rianimazione cardio-polmonare. Solo dopo alcuni minuti l’anziano riprende lentamente a respirare. A quel punto l’agente, vedendo migliorare le condizioni di salute del signore soccorso, interrompe le operazioni salvavita. Salvo poi riprenderle immediatamente notando un repentino peggioramento della situazione.

Il video dell’impresa eroica dell’agente dilaga sul web

Le manovre a quel punto proseguono per un’altra decina di minuti, fino all’arrivo sul posto di personale di Protezione aziendale delle Fs munito di defibrillatore. Nonostante l’utilizzo del dispositivo, l’agente continua comunque manualmente la rianimazione. Fino a che non sono sopraggiunti, pochi minuti dopo, gli operatori del 118, che hanno continuato le procedure trasportando l’uomo, in codice rosso, in ospedale. Attualmente il 76enne è ricoverato in condizioni stazionarie. L’eroico poliziotto lo ha salvato: strappandolo, letteralmente, a una morte improvvisa...