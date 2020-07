Salvini: «Se vogliono tornare alla legge Fornero devono passare sui nostri corpi»

Nessun colpo di mano, le pensioni non si toccano. «Anche questa settimana saremo in Parlamento a fare battaglia, e se vogliono tornare alla legge Fornero devono passare sui nostri corpi». Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in visita a Forte dei Marmi con Susanna Ceccardi, candidata alla guida della Regione Toscana. I tentativi dell’ammucchiata giallorossa devono essere spenti sul nascere.

Salvini in tour in Toscana per lanciare la Ceccardi

Salvini proseguirà il suo viaggio in Toscana: «Sarò a Montecatini, Arezzo, Massa, Firenze. Non potevamo non fermarci a Forte dei Marmi nella bella Versilia. La protagonista delle prossime settimane sarà Susanna che ha fatto bene il sindaco e se uno fa bene il sindaco fa bene anche il governatore».

«De Luca? Sa solo chiacchierare, i risultati non si vedono»

Poi tocca altri temi. E lo fa sui social. Comincia dal governatore della Campania, con cui continuano i botta e risposta. «Rifiuti, ospedali chiusi, immigrazione senza regole. De Luca chiacchiera, ma è lontanissimo, nella classifica del Sole 24 ore, dai governatori più apprezzati d’Italia», afferma Salvini. «Dietro gli insulti, la rabbia e le barzellette, nasconde i problemi che non sa risolvere. E la paura di perdere».

«Basta con la violenza contro la Polizia penitenziaria»

Infine, un altro tema caldo, quello della violenza dei detenuti nelle carceri. «Ennesima aggressione in carcere contro la Polizia penitenziaria a Sanremo», scrive Salvini su Twitter. «Agente in ospedale dopo essere stato ferito nel tentativo di sedare una rissa tra detenuti. Solidarietà alle donne e agli uomini in divisa: avrebbero bisogno del Taser e di un governo vero, non di Conte e Bonafede».

Salvini: il bonus vacanze è una boiata

Infine, una puntualizzazione ironica. «In bocca a lupo a voi e buone vacanze, che vi fate grazie al vostro lavoro e non grazie al bonus vacanze che è una boiata che non serve a nessuno».