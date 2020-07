Covid, l’allarme raddoppia: Pozzuoli, guarita torna positiva dopo mesi. Veneto: isolato feroce ceppo serbo

Covid, l’allarme raddoppia da Pozzuoli a Vicenza. E allora, in Campania una donna guarita dal virus torna positiva dopo mesi. In Veneto, isolato il ceppo serbo che ha colpito l’imprenditore tornato dai Balcani. Dal nord al sud Italia, è sempre allarme Coronavirus. Un’insidia senza fine. Così, mentre dalla Campania arriva la notizia si una donna tornata positiva al Covid-19 dopo aver contratto il coronavirus mesi fa, ed essere guarita, in Veneto, Zaia ha fatto sequenziare il virus serbo. Quello trovato sull’imprenditore vicentino rientrato in regione dai Balcani. E si scopre che siamo alle prese con un ceppo diverso. Più aggressivo rispetto a quello italiano. Mutato e ad alta virulenza.

Covid, l’allarme raddoppia: ceppo serbo in Veneto e a Pozzuoli…

L’allarme Covid raddoppia: a Pozzuoli, annuncia il sindaco della città, Vincenzo Figliolia, dalla Asl Napoli 2 Nord apprendiamo che una donna è risultata positiva al test Covid-19 dopo essere guarita dal virus contratto mesi fa. Ed è ora in corso il link epidemiologico della paziente. Non a caso, nel bollettino ordinario diffuso ieri pomeriggio, l’Unità di crisi della Regione Campania evidenziava il dato dei 4.094 guariti: uno in meno rispetto al giorno precedente, a fronte di zero nuovi guariti.

«Indossare la mascherina. Evitare luoghi affollati. Rispettare tutte le norme»

Così, il sindaco Figliolia coglie l’occasione per ricordare a tutti «di indossare la mascherina. Evitare luoghi affollati. Rispettare tutte le norme igieniche». Sono 98 in tutto i cittadini puteolani che hanno contratto il coronavirus dall’inizio dell’epidemia: sono 3 le persone attualmente contagiate, 82 le persone guarite definitivamente e 13 le persone decedute.

Covid, l’allarme raddoppia: il Veneto isola un terribile ceppo serbo