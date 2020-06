Seconda notte trascorsa in terapia intensiva per Alex Zanardi all’ospedale di Siena, dove è stato ricoverato dopo l’intervento neurochirurgico per i traumi al cranio e al volto riportati a seguito dell’incidente con l’handbike contro un mezzo pesante a Pienza venerdì scorso. Le condizioni di Zanardi anche se stazionarie, restano gravi. Continua ad essere tenuto in coma farmacologico ma già ieri i medici hanno sottolineato che la condizione del campione, col passare delle ore, può migliorare. Ecco perché la nottata tranquilla è un buon segno. Un nuovo bollettino medico dovrebbe essere emesso intorno alle 12.

Secondo alcune indiscrezioni riportate oggi dal Messaggero, il pilota stava filmando con il telefonino quando ha perso il controllo del mezzo. “Riprendeva il panorama, non si è accorto di aver invaso l’altra corsia”. Ma c’è anche la testimonianza di un video girato da un amatore che confermerebbe la dinamica.

Alex Zanardi è “stabile, ma grave da un punto di vista neurologico”, aveva riassunto ieri Sabino Scolletta, direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza dell’Aou senese. Valutazioni sulle possibili conseguenze neurologiche, come pure su un’eventuale compromissione della vista, potranno essere fatte “la prossima settimana”, aveva aggiunto.