Dopo l’attesa della nottata, il bollettino non confortante della mattinata, alle 12.30 l’aggiornamento sulle condizioni di Alex Zanardi apre qualche spiraglio. Ci si aggrappa all’ultima frase, la stabilità che viene considerata un buon segno.

Zanardi, tra realismo e speranza

“Purtroppo il quadro neurologico di Alex Zanardi è molto grave, persiste la condizione di gravità e di incertezza. E’ sedato, in coma farmacologico, e per questo non è possibile valutarlo se non nei prossimi giorni a livello neurologico”. Lo ha spiegato Sabino Scolletta, direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza dell’Aou senese, in merito alle condizioni di Zanardi ricoverato da ieri in gravissime condizioni al Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena dopo un incidente in handbike avvenuto in provincia.

“Le condizioni stabili sono sicuramente un buon segno dal punto di vista delle condizioni generali – ha aggiunto il medico – ma il quadro neurologico resta grave e incerto”.

Il parere del neurochirurgo Oliveri

“Ne trattiamo due o tre all’anno simili. Ma ogni paziente è diverso. L’unica cosa che posso dire è che, per il suo quadro clinico e non perché si tratti di un personaggio come Alex Zanardi, è un paziente che vale la pena curare: ma è presto per fare delle previsioni”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Giuseppe Oliveri, direttore dell’Uoc Neurochirurgia ospedaliera dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese, dove è ricoverato da ieri Zanardi in seguito a un grave incidente in Handbike.