Zaia: «I dati del Veneto non sono buoni: abbiamo fatto tanti sacrifici, evitate di stringervi le mani»

l governatore del Veneto Luca Zaia, grande sostenitore della riapertura anticipata dell’Italia, non è tranquillo rispetto ai numeri che quotidianamente vengono snocciolati dalla Protezione Civile e anche dalla sua Regione. O meglio, non è tranquillo rispetto al comportamento dei cittadini, visto che i contagi non sembrano fermarsi. Nel consueto punto della situazione quotidiano oggi in Veneto, è stato lo stesso Zaia ad annunciarlo, sono stati accertati 8 positivi al Covid, 19 in più rispetto a ieri, 35 persone sono finite in isolamento domiciliare e il numero dei ricoverati è salito di 5 unità.

Zaia: «Ognuno è responsabile: o si va avanti o indietro»

Il governatore che più ha raccolto risultati positivi dallo scoppio dell’emergenza si è rivolto direttamente ai cittadini della sua regione: “Ai cittadini dico di fare attenzione: si ricomincia a stringere le mani, evitatelo. Oggi ci sono altri 8 casi positivi e 35 persone in isolamento. Per me non sono dati buoni, non è un momento di vanto. La sanità del Veneto ha consegnato una regione in ordine dopo 3 mesi di lockdown. A differenza di febbraio e marzo, abbiamo le spiagge piene. L’assembramento viene spontaneo, io non ho nulla contro i comportamenti umani”.

Zaia: «Siamo nella fase limbo»