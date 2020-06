Lascia i 4 figli a casa per andare a un festino a base di coca. Scoperta perché si è sentita male

Ha lasciato i quattro figli minori a casa per partecipare a un festino a base di cocaina. Ma è finita in ospedale dopo essersi sentita male per l’abuso di alcol e droga. Così la storia è venuta alla luce. Ora contro la donna, un’operatrice sanitaria madre di single di una ragazza di 14 anni e di tre bambini di 10, 7 e 5 anni, è scattata la denuncia per abbandono di minori. Il pm, inoltre, ha disposto il decadimento della potestà genitoriale.

La madre al festino, i 4 figli soli a casa

L’episodio si è verificato a Lecco, nel fine settimana. La 36enne, che ha diversi precedenti di polizia, domenica è arrivata all’ospedale Manzoni a bordo di un’autoambulanza e i sanitari hanno allertato la polizia dopo che, in stato confusionale e ammettendo di aver fatto uso di droga e alcol, aveva parlato dei figli lasciati a casa. Gli agenti hanno quindi trovato i bambini nella loro abitazione, insieme a un conoscente adulto che – secondo quanto ricostruito – era stato allertato perché andasse a verificare la situazione. L’uomo ha spiegato agli agenti di essere arrivato poco prima di loro e di averli trovati da soli, mentre la sorella maggiore ha raccontato che la madre mancava da casa da qualche giorno e che era stata lei a prendersi cura dei tre fratelli più piccoli in sua assenza.

Il tribunale fa decadere la potestà genitoriale

Gli agenti quindi hanno rintracciato la nonna materna dei 4 ragazzi e le hanno affidato i minori. Contro la madre, di nazionalità italiana, è quindi partita una denuncia per il reato di abbandono di minori. Inoltre, il pm di turno presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ha disposto nei confronti della donna il decadimento della potestà genitoriale nei confronti dei quattro minori.