Le lacrime di Lady Gaga nel suo messaggio all’Italia: «Siete nel mio cuore» (video)

Lady Gaga si sente vicina agli italiani e si commuove in un video di incoraggiamento inviato a Tiziano Ferro, che lo ha pubblicato su Instagram. «Mi dispiace moltissimo per tutte le persone che oggi stanno soffrendo in Italia», esordisce Lady Gaga con la voce incrinata dalla commozione. «Non so bene cosa dire – aggiunge parlando da quello che sembra uno studio di registrazione – a parte che vi voglio bene. Ti amo, ti amo. Siete nelle mie preghiere».

Il messaggio di Lady Gaga all’Italia

Il messaggio poi continua: «So che tante persone sono spaventate e che tanti anziani sono chiusi in casa al momento. Ho parenti in Sicilia, vi prometto che andrà tutto bene, supererete tutto. Voglio dirvi che siete nel mio cuore e nelle mie preghiere. Dobbiamo stare uniti ed essere gentili. Vi mando tutto il mio amore e le mie preghiere. Sapete, alcuni miei amici dicono che quando le cose si fanno difficili, è il momento in cui Dio ti è più vicino, nelle difficoltà. Mi auguro che chiunque si trovi in Italia senta l’abbraccio d qualcosa di divino, come le ali di un angelo intorno al bello Stivale», conclude la star.

Le origini italiane della star

Il vero nome è Stefani Joanne Angelina Germanotta: suo nonno era infatti emigrato da Naso, in provincia di Messina, per raggiungere gli Stati Uniti d’America nel 1908. Lady Gaga è una delle star che più ha preso a cuore la situazione mondiale in questo momento. È stata un aiuto fondamentale nella realizzazione di un concerto virtuale in differita insieme a Global Citizen per dimostrare supporto e sostegno all’Organizzazione mondiale della sanità nella lotta contro il Coronavirus, il One World: Together at Home. Il concerto è andato in onda il 19 aprile, e ha raccolto più di 100 milioni di dollari.