La bellezza dell’Italia, la sua straordinaria capacità di essere solidale, la forza del suo popolo: tutto questo lo troviamo in tre straordinari operai siciliani e al loro piccolo gesto – piccolo per molti di noi ma non certo per loro – reso noto da un sito locale, Scomunicando.it.

Nino Ottaviano, Massimo Pizzino ed Enzo Capito lavorano per il comune di Brolo, nella provincia di Messina. E lavorano anche in questi giorni terribili, caratterizzati dal coronavirus che ci atterrisce. Osservano le regole, come testimonia la foto che ci hanno inviato, ognuno a distanza regolare. Non vogliono soldi in più rispetto al loro stipendio, che non è certo da nababbo. Se portano a casa mille euro al mese è grasso che cola…

Quei tre operai siciliani

Il governo dice di aver riconosciuto a chi lavora in questi giorni un bonus. Loro tre non vogliono soldi in più. “E perché? Già ci pagano per il nostro lavoro”, raccontano a Massimo Scaffidi, il direttore del sito. “Saranno cento euro o cinquecento, oggi non lo sappiamo, ma noi tre quei soldi li “gireremo” al servizio sanitario, agli “eroi sociali” che ci stanno aiutando a superare quest’emergenza”.