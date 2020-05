Incendio al petrolchimico: sulla laguna di Venezia un’altissima colonna di fumo nero (video)

Un grosso incendio è scoppiato questa mattina, poco dopo le 10, in un’industria di prodotti chimici di Porto Marghera, sembra per lo scoppio di un serbatoio. Nel vasto incendio scoppiato nell’industria chimica di Marghera due operai sarebbero stati coinvolti, e uno di loro verserebbe in gravi condizioni. E Su disposizione delle autorità, dalle 11 la circolazione ferroviaria nella stazione di Venezia Mestre è sospesa per la presenza di fumo, anche le le fiamme non interessano la sede ferroviaria.

L’incendio ha seguito un’esplosione

Un’alta colonna di fumo nero si è innalzata dall’incendio, ed è visibile in tutta la zona, sulla terraferma e sulla laguna. Il Comune di Venezia, in attesa delle analisi dell’aria, ha invitato i cittadini a rimanere in casa e non aprire le finestre. Le fiamme si sono sviluppate in una ditta di prodotti speciali chimici, la 3V Sigma Spa, produttore di prodotti speciali chimici.

Alle 10.15 c’ stata una grossa esplosione, poi subito le fiamme alte in cielo e una densa colonna di fumo nero. L apolizia ha chiuso immediatamente tutta la viabilità intorno a tutta l’area. Non è ancora chiaro se vi sia pericolo anche per le strutture intorno all’area e i depositi di sostanze altamente infiammabili. Vigili del fuoco sono accorsi in forze da tutto il Veneto mentre la sirena di Porto Marghera ha iniziato incessantemente a ululare. Il fumo è su tutta Venezia e adesso si sta spostando anche verso Padova.

Zaia: le notizie non sono rassicuranti

“Siamo in apprensione, perché le notizie che ci arrivano da Porto Marghera, dopo l’esplosione e il successivo incendio nell’industria Chimica non sono rassicuranti. Al momento abbiamo due feriti, più tardi l’assessore alla protezione civile Gianpaolo Bottacin riferirà della situazione”. Lo ha detto il presidente della regione Luca Zaia aprendo il consueto punto stampa a Marghera. I due feriti, che sarebbero in gravi condizioni, di cui uno gravissimo e forse in pericolo di vita sono stati trasportati in elisoccorso ai centri grandi ustionati degli ospedali di Padova e Verona.

+++ INCENDIO A MARGHERA +++PAURA IN UN DITTA CHIMICA – COSA E' SUCCESSO+++ IL VIDEO – IMMAGINI IMPRESSIONANTI +++ Pubblicato da Il Gazzettino su Venerdì 15 maggio 2020

