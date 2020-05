Coronavirus, Portogallo modello d’Europa, altro che Italia: App pronta per le spiagge

Il Portogallo ha deciso di riaprire le sue spiagge a partire dal 6 giugno. Lo ha annunciato il primo ministro

portoghese Antonio Costa, spiegando che è stata creata una app speciale per comunicare alla popolazione se la spiaggia che hanno scelto è piena o c’è ancora spazio per potervi andare.

Viene mantenuta la richiesta di rispettare il distanziamento sociale e di restare a 1,5 metri di distanza uno dall’altro. Restano vietati gli sport in spiaggia tra due o più persone, mentre sarà possibile affittare ombrelloni e sdraio solo per il mattino o il pomeriggio. Il premier Costa ha spiegato che la polizia non resterà a guardare e che interverrà se non verranno rispettare le misure introdotte dal governo.

Un editoriale pubblicato dal quotidiano El País, intitolato “Esemplare Portogallo”, sostiene che “nella buona gestione del Portogallo nella crisi del coronavirus spicca il clima di collaborazione politica tra governo e opposizione”.

Portogallo il numero di morti per coronavirus si è mantenuto più basso rispetto ad altri Paesi in Europa.