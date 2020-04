Non solo Inps, anche il sito “Fare Lazio” va in tilt. FdI: «Grave disservizio e Zingaretti tace»

Non solo Inps. ”Dopo il caos avvenuto con il sito dell’INPS, ennesimo grave disservizio oggi per le imprese e i liberi professionisti in difficoltà: stavolta a causa della Regione Lazio. Da questa mattina infatti migliaia di cittadini del territorio hanno cercato di accedere alla piattaforma web www.farelazio.it per fare la richiesta dei 10mila euro a tasso zero”.

Lollobrigida: “Zingaretti chiarisca”

Si tratta di interventi agevolativi previsti dall’iniziativa Pronto Cassa, “annunciata in pompa magna dalla giunta Zingaretti come risposta alle difficoltà economiche generate dall’emergenza Covid-19″. Ebbene gli utenti si sono ritrovati davanti una desolante schermata bianca con la scritta ”la sua richiesta sarà servita a breve…”.

Il capogruppo alla Camera di FdI , Francesco Lollobrigida è una furia. Perché il “disservizio era più che prevedibile, dato che già in fase di registrazione erano state segnalate delle criticità. E visto il grave momento di difficoltà che un numero considerevole di imprese e di professionisti stanno affrontando. Ma evidentemente la Regione Lazio ha colpevolmente sottovalutato la situazione”.

Fratelli d’Italia chiede “chiarezza su questa grave negligenza e che venga ufficialmente invalidata ed aggiornata la procedura di oggi. Non possono essere sempre e solo i cittadini a pagare la completa incapacità di chi invece dovrebbe tutelare e agevolare la loro attività”. ha concluso Francesco Lollobrigida.

Così come già accaduto il 1° Aprile con il portale dell’Inps, nel primo giorno per fare la richiesta dell’indennità pari a 600 euro, anche il sito di Fare Lazio è in tilt. In questi minuti le imprese non riescono ad accedere nel portale per farla protocollare. Dopo aver dato le credenziali per accedere al portale appare la scritta “The service is unavailable” o, “La sua richiesta sarà servita a breve…”. La rabbia deriva dal fatto che i problemi legati al “Pronto Cassa Lazio”, due giorni fa, Fratelli D’Italia li aveva segnalati.

FdI, i consiglieri del Lazio: “Il click day fa cilecca”

I consiglieri di Fratelli d’Italia della Regione Lazio sono sul piede di guerra:”Lo avevamo segnalato e non siamo stati ascoltati. Si è voluto perseverare nelle modalità di raccolta delle richieste che già in passato aveva suscitato disservizi e soprattutto poca trasparenza. Il sistema sul sito farelazio.it è di nuovo in stallo, così come lo era stato nei giorni scorsi nella fase di pre-caricamento.

“Anche stavolta gli annunci di Zingaretti sono smentiti dai fatti. Semplificazione della burocrazia, innovazione, informatizzazione restano solo parole. Questo ennesimo grave disservizio, attesta l’incompetenza e l’improvvisazione dell’amministrazione del Lazio e determina un ritardo nell’erogazione dei fondi che può rivelarsi fatale per molte aziende. Crediamo si debbano accertare eventuali irregolarità nella gestione della piattaforma informatica che possono aver pregiudicano il diritto di molte imprese e professionisti di avvalersi di tale opportunità e di partecipare a parità di condizioni al Fondo Pronto Cassa. In ogni caso chiediamo ufficialmente che venga invalidata la procedura ed aggiornata a quando il sistema sarà in grado di supportare le domande