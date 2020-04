Mes, Italia Viva lo vuole a tutti i costi. E tuona contro il Pd: “Populisti e uguali ai grillini”

Non solo dobbiamo accettarlo nel “pacchetto”, ma dobbiamo pure attivarlo. Italia Viva vuole a tutti i costi che ci leghiamo mani e piedi al Mes e tira fendenti a chiunque avverta sul rischio di finire incaprettati. “Perché rifiutare uno strumento per il quale si è dato mandato a un ministro di lottare?”, ha scritto su Twitter il vicecapogruppo alla Camera, Luigi Marattin, rilanciando un articolo in cui il viceministro all’Economia, il dem Antonio Misiani, sosteneva che in ogni caso l’Italia non userà il Mes, mentre attiverà gli altri strumenti messi sul tavolo dall’Ue.

L’attacco di Italia Viva agli alleati

“In quale riunione di maggioranza è stata presa questa decisione populista?“, ha tuonato Marattin, aggiungendo che “ormai per cogliere le differenze tra Pd e M5S serve un microscopio ad altissima risoluzione”. Sullo stesso argomento, ieri, Marattin aveva rilasciato un’intervista ad Avvenire durissima contro Giuseppe Conte. L’esponente renziano vi sosteneva non solo che il premier ha sbagliato a presentare “il Mes come un mostro cattivo”, ma anche che Conte si comporta come si comporta “per un motivo solo: non irritare il M5s”.

Renziani tagliati fuori sul Mes

In quel colloquio Marattin aveva comunque voluto salvare – dal suo punto di vista – gli amici/nemici dem, ricordando che “il Pd, o almeno parte di esso, condivide la nostra opinione” sul Mes. Un modo abbastanza smaccato di cercare di isolare la posizione di M5S e Conte a traino. Oggi la doccia fredda: il Pd al governo – e non un membro qualsiasi, ma il viceministro dell’Economia – si attesta sulle posizioni grilline. E Italia Viva resta col cerino in mano. Almeno fino alla prossima volta in cui una forza a caso della maggioranza rinnegherà nuovamente se stessa.