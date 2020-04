Medjugorje, per la prima volta nessun messaggio della Madonna a Mirjana. Ecco perché

Oggi 2 aprile, dopo 38 anni, per la prima volta a Medjugorje non avverrà l’apparizione della Madonna alla veggente Mirjana Dragicevic. E la pandemia da coronavirus non c’entra nulla. Qual è allora il motivo dell’interruzione dell’apparizione della Madonna che avveniva puntualmente ogni 2 del mese? Bisogna tornare allo scorso 18 marzo quando Mirjana ha ricevuto la “consueta” apparizione annuale della Gospa. Ecco il messaggio della Madonna: «Vedo cose belle e tristi, ma vedo che c’è ancora amore e l’amore deve essere inoltrato. Figli miei non potete essere felici se non vi amate, se non avete amore in ogni situazione e in ogni momento della vostra vita». Al termine del messaggio la veggente ha comunicato che l’appuntamento mensile non ci sarebbe più stato. Mirjana ha fatto sapere che la Vergine le avrebbe detto che comparirà solo il 18 marzo prossimo.

Medjugorje, il mistero della non apparizione

A gettare luce sul mistero della non apparizione mariana del 2 aprile è stato Saverio Gaeta, giornalista esperto di questioni che riguardano la Vergine Maria. Sul Messaggero ha provato a spiegare le possibili ragioni: «Quando i veggenti ricevono il “decimo segreto”, smettono di avere l’apparizione quotidiana della Vergine, e gli viene promesso che per tutta la vita ne avranno una all’anno: a Mirjana accade il 18 marzo, a Ivanka il 25 giugno e a Jakov il 25 dicembre”. L’apparizione del 2 di ogni mese è sempre stata definita “straordinaria” e per questo non è mai stato comunicato dalla Madonna alla veggente Mirjana la durata di questa eccezionalità.

La veggente Mirjana Dragićević ha avuto apparizioni giornaliere dal 24 giugno 1981 fino al 25 dicembre 1982. In occasione della sua ultima apparizione la Vergine le ha rivelato che avrebbe avuto apparizioni annuali il 18 marzo.

Chi sono i veggenti

I veggenti di Medujugorje sono cinque, Marija Pavlovic Lunetti, bosniaca, che si è trasferita a Monza, che avrebbe ricevuto nove dei dieci segreti della Madonna. Mirjana, Ivanka, di Medujgorje, Vicka Ivankovic, di Bijakovici, Jakov Colo di Medujgorje. Ci sono poi Ivan Dragicevic e il padre francescano Petar Ljubicic, pure lui di Medugorje. Quest’ultimo non è un veggente, ma è il sacerdote francescano scelto da Mjrjana per la rivelazione dei dieci segreti, tre giorni prima che si verificheranno.