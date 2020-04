Lollobrigida a Conte: «In Italia governa una controfigura». E ai 5Stelle: «Siete caricature» (video)

https://www.facebook.com/862662360580411/videos/569861270310513/

La durissima dichiarazione di voto contrario di Fratelli d’Italia alla fiducia sul decreto Cura Italia del Governo. L’intervento di Francesco Lollobrigida, capogruppo alla Camera, ha riscosso molto consenso. Il punto cruciale è chi governa nel nostro Paese. Governa «un presidente del Consiglio che, in campagna elettorale, era poco più di una controfigura. In una Repubblica parlamentare è stato “nominato” da due forze politiche che si sono contrastate con programmi alternativi. Quel presidente del Consiglio – ha continuato Lollobrigida – dovrebbe capire che in Italia sta accadendo un fatto gravissimo. E cioè che il potere esecutivo si sta sostituendo al potere legislativo. Alla fine, rischiamo di avere in eredità una Repubblica delegittimata». L’affondo di Lollobrigida colpisce i Cinquestelle «Il M5S», ha detto Lollobrigida, «ha raccontato che nelle istituzioni c’erano ladri e caricature. Poi i pentastellati sono entrati nella stanza dei bottoni e sono diventati loro le vere caricature».