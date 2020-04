Coronavirus, a Ponza fiorisce la corona di spine del Cristo: “Un segnale” (video)

Un segnale di speranza nell’emergenza da Covid-19: la corona di spine del Cristo in croce, nell’isola di Ponza,

sta fiorendo. “Per noi è un bel segno di speranza – racconta a all’Adnkronos padre Ramon Fagnardo, parroco della chiesa dei santi Silverio e Domitilla-. Ci dice che dalla corona ora nasce la vita”.

L’anomala fioritura della corona di spine realizzata qualche anno fa dai pescatori dell’isola pontina è iniziata a novembre. “A Natale – racconta ancora il sacerdote – abbiamo fatto notare ai fedeli che la corona stava facendo fiori e foglie. Li’ per li’ si e’ pensato all’umidità, senza dare altre connotazioni straordinarie al fenomeno.

Poi, entrati nella crisi con l’emergenza coronavirus, la corona ha cominciato a fare anche un fiore e più foglie. E a quel punto ho pensato ad un bel segno per noi: dalla corona sta uscendo la vita e la speranza per tutti noi”.

Non è il primo caso di fedeli che in questo periodo di emergenza e paura per il coronavirus, hanno affidato le loro preghiere a Santi o icone religiose.

Ora gli abitanti dell’isola, molto devoti, a rigorosa distanza di sicurezza, incuriositi dall’anomala fioritura ancora di più oggi in piena crisi da Covid-19 vogliono vedere con i loro occhi. “In tanti vogliono venire a vedere questa corona che è diventata per noi simbolo di speranza. Nei mesi scorsi stava sulla destra appena all’interno della chiesa e in pochi la notavano. Ora, per la Settimana Santa, -spiega il sacerdote -e’ vicino all’altare maggiore con la Madonna e si

possono vedere più foglie, segno di speranza che tutto risorgerà”.

L’isola , ad oggi, è stata risparmiata dal coronavirus.”Siamo grati a Dio che nessuno è contagiato – dice padre Ramon-. Sarebbe terribile. Dovrebbero ricorrere al trasporto di urgenza in ospedale con l’elicottero”.