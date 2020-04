Arrivano le mascherine lavabili da usare in famiglia o per uscire. Possono essere utilizzate 5 volte

Da mantici per le fisarmoniche e teli mare a un nuovo modello di mascherine “anti-contagio” lavabili. Si possono usare in famiglia per uscire, ma non in ambienti medici. Renzo Galassi, 62 anni, ha avuto un momento di disperazione. Con la chiusura delle attività non essenziali era precipitato in una crisi profondissima. «Ho passato due notti insonni», ha raccontato all’Adnkronos.

La produzione convertita in mascherine

Poi l’idea. «Come dare una mano in questo momento così difficile e salvare l’azienda? La risposta è stata: riconvertire in tempi record la produzione in mascherine». Siamo nelle operose Marche, a Osimo Stazione (Ancona). Il titolare dell’azienda familiare Galassi Group alza il telefono e chiama il sindaco Simone Pugnaloni. «Gli ho detto: uniamo le nostre disperazioni e troviamo una soluzione».

L’utilizzo della ultramicrofibra

«Avevo l’idea di mettere in campo un nostro materiale», dice Galassi. «Si chiama “ultramicrofibra”. Normalmente la usiamo per produrre mantici per fisarmoniche e teli mare “a prova” di sabbia finissima, come quella delle nostre spiagge». Le sue caratteristiche “si prestano” alla nuova causa. «È un materiale versatile. Lo usiamo anche per realizzare tende in grado di proteggere dai raggi ultravioletti del sole e fare da barriera al caldo».

Come vanno usate le mascherine

Il materiale non va cucito, ma basta tagliare la sagoma adatta al viso. Le mascherine si fissano con asole (regolabili in 3 misure) alle orecchie e si allaccia dietro. «Non segnano perché non hanno elastici. Sono morbide e in tessuto certificato, non c’è necessità di toccarsi naso e bocca per indossarle e toglierle. Noi consigliamo di metterle con gli occhiali da sole o da vista (non ha infatti neanche il ferretto che la blocca sul naso) per avere una protezione massima. Si può usare per andare a fare la spesa, o per situazioni in cui si è costretti a fare code», descrive Galassi. «Aumenta senz’altro la sicurezza, anche psicologica».

Il costo è di 1,50 euro

Le mascherina sono riutilizzabili. «Noi consigliamo fino a 5 volte. Importante è l’asciugatura: mezz’ora ad alta temperatura in asciugatrice è l’ideale. E poi si può ricomprare. Il costo, Iva esclusa, è di 1,50 euro. E se su questi prodotti l’Iva venisse abbassata al 4%, ci risparmierebbe anche il cittadino».