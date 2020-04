Al fronte senza tampone e senza paura. No, non è un paese normale quello che tollera dai medici – quelli partiti come nella Legione straniera, i volontari dal centrosud – il rischio di lasciarci le penne. La scopra, il ministro Speranza, la storia che può raccontarle una dottoressa romana, Giuseppina Ricci, partita alla volta di Bergamo per dare una mano.

Quello che ha raccontato a TgCom24 è una prova d’amore verso il proprio popolo, rischiando in prima persona. Presidente Conte, giorni fa lo abbiamo scritto da soli e pian piano cominciano a farlo anche altri giornali. Poi se ne rende conto pure l’Istat. Ma chi può confermarvi quanto stiate sottostimando i numeri di contagiati e di decessi in casa ve lo possono raccontare solo i medici che vanno a curare quelli che non trovano posto in ospedale. I malati che non ci vogliono andare per paura di morire da soli.

“Senza tampone”. E senza la paura

E’ roba da brividi. “A nessuno di noi è stato fatto il tampone. Per quanto riguarda la paura del contagio, mentre sto lavorando non esiste”.