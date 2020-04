Altro che virus sconosciuto, già dal 2013 il Tg La7 di Mentana parlava del coronavirus (video)

Ma guarda che sorpresa. Dal sito Fb di informazioni “IosonoItalia-Firenze” veniamo a conoscenza di un servizio mandato in onda nel 2013 nel corso del Tg di La7 diretto da Enrico Mentana. Ebbene, con lo sconcerto più totale, veniamo a sapere dal dettagliato servizio ignorato totalmente (non solo noi) che si sapeva da molto tempo cosa fosse il coronavirus.

Insomma, tutti ci hanno parlato di un “nemico sconosciuto” (così il premier Conte). Un virus per il quale non esistono attualmente misure di contrasto o vaccini e per il quale vengono applicate le misure restrittive e di profilassi di oggi.

Andrebbe mostrato a tutti questo servizio di La7 e fatto girare in rete. È un servizio di 7 anni fa che spiega chiaramente che il #CoronaVirus era già conosciuto bene ai tempi e l’OMS si era già allertata. Si conoscevano bene le sue origini e i suoi effetti. L’intervista che corredata il servizio è molto chiara al riguardo. Aveva già provocato diversi contagi e morti.

Possibile che il #CoronaVirus sia stato sottovalutato a lungo per incompetenza? E in questo caso chi dovrebbe rispondere delle morti in tutto il mondo? Una generale sottovalutazione del resto, c’è stata eccome. Già da Gennaio e febbraio 2020. Andare ancora più indietro nel tempo ci fa piombare in una visione ancora più sconcertante.

Dal sito vien promosso un auspicio. Un confronto tra l’editore e Mentana circa questo servizio del loro TG diffuso dal loro stesso canale ufficiale YouTube il 13 maggio 2013. Un chiarimento per tutti.

A questo punto ci sono più indizi. Il quadro complessivo non torna.Prima Il Tg Leonardo di Rai 3 che parlava del virus nel 2015 in un servizio dettagliato. Servizio poi riproposto nel febbraio marzo scorso. Poi stranamente scomparso dal sito della Rai. Poi, come vediamo in questo video, di cui il sito Fb mette il link della fonte, ci fa piombare addirittura a sette anni fa. Sarà meglio chiarire prima o poi.