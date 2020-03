Il video del Tgr Leonardo è del 17 febbraio, non di 5 anni fa: smascherata l’ipocrisia di M5S e Pd

C’è un grosso equivoco circa il video choc del Tgr Leonardo, che tanto ha fatto polemizzare in questi giorni. La Rai non lo ha mandato in onda 5 anni fa, ma il 17 febbraio scorso.

Questo il link del video per chi volesse constatare le date, che non sono secondarie, ma sono essenziali. Rai: https://www.rainews.it/tgr/rubriche/leonardo/index.html?/tgr/video/2020/02/ContentItem-264cd5e0-4268-4ae6-b876-2e02c926062c.html

Ebbene il 17 febbraio scorso, la conduttrice lanciava il servizio, spiegando che “quella che era stata ritenuta una teoria fantascientifica, sembra sempre più attendibile”. Si dà conto del fatto che il virus possa essere sfuggito da un laboratorio di Wuhan. Il servizio informa anche nei dettagli: un pipistrello durante gli esperimenti ha attaccato un ricercatore, che pertanto si è messo in quarantena due settimane.

Il servizio è pieno di dati. “I ricercatori hanno notato che le sequenze dei genomi dei pazienti coincidevano all’80 per cento con il genoma del coronavirus”, ascoltiamo. Che il nuovo coronavirus possa essere sfuggito da un laboratorio cinese è molto probabile, non è una fake. Ascoltare per credere.