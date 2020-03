Un colpo di tosse, poi il silenzio. Professore muore durante la videolezione

Stava tenendo una lezione in video-conferenza, quando è stato colto da un malore. Un professore universitario è morto ieri nel tardo pomeriggio a Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo. I carabinieri di Fermo sono intervenuti sul posto dopo la chiamata al 112 arrivata da una studentessa che stava seguendo la video-lezione e ha visto il docente accasciarsi. I militari, arrivati nell’abitazione dell’uomo, non hanno potuto far altro che costatare il decesso del professore, colpito probabilmente da un infarto.

Chi era il professore morto nelle Marche

Come riporta il Messaggero, Fabrizio Borgi, 58 anni, abitava a Sant’Elpidio a Mare in pieno centro storico. Una fine impensabile. Seguita in diretta web dai suoi studenti. All’improvviso, il docente si è fermato per qualche istante, si è alzato e si è allontanato dietro una tenda, per non tornare più. I ragazzi che lo seguivano online hanno sentito un paio di colpi di tosse, poi il silenzio.

Il colpo di tosse durante la lezione on line, poi il malore

Sono stati proprio gli studenti ad allertare i soccorsi. Hanno atteso alcuni minuti, pensando si fosse dovuto allontanare per una telefonata o per sbrigare qualche problema in casa. Ma dopo un po’, quel silenzio prolungato è parso anomalo ed hanno iniziato a sospettare fosse accaduto qualcosa. Gli allievi hanno assistito anche ai disperati tentativi di rianimazione in diretta, dato che il computer col quale il docente stava tenendo la lezione era rimasto collegato. Il professor Borgi insegnava lettere ed era molto apprezzato per le sue qualità umane e professionali. Lascia la moglie e una figlia.

Lutto a Macerata, sospese tutte le lezioni

“Il personale tutto del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Macerata, sconvolto e addolorato, si stringe intorno alla famiglia del prof. Fabrizio Borgi, docente di grandissima cultura e di profonda umanità, scomparso improvvisamente ieri pomeriggio mentre prestava il suo servizio.

In segno di lutto, oggi e domani le attività didattiche e collegiali in videoconferenza di tutte le sedi associate sono sospese”.