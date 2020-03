“Presto il kit per fare il tampone da soli”: l’annuncio dell’azienda al lavoro sul farmaco anti Covid

Un “tampone” che fornisce risultati in 15-20 minuti e un antivirale per combattere il coronavirus. Li sta preparando l’azienda coreana Celltrion, che ha fatto sapere di aver già completato “con successo” la prima fase di sviluppo del trattamento.

Verso la sperimentazione dell’antivirale

Celltrion lavora, di fatto, su mandato del governo coreano, che l’ha scelta come “sviluppatore preferenziale” per un progetto di contrasto alla diffusione di Covid-19. L’azienda si è concentrata sugli anticorpi trovati nel sangue dei pazienti guariti nel Paese, uno dei primi a essere colpito dopo la Cina. Da qui, poi, ha iniziato a sviluppare il trattamento antivirale che verrà testato in sperimentazioni precliniche e cliniche in tutto il mondo nel terzo trimestre 2020.

Atteso per l’estate il tampone “fai da te”

Celltrion prevede inoltre di sviluppare un “super anticorpo” in grado di attaccare e neutralizzare tutti i tipi di ceppi associati al coronavirus, come quelli che provocano la Covid-19 e la Sars, consentendo ulteriore protezione contro mutazioni impreviste o inattese. Contemporaneamente la ditta punta a lanciare sul mercato, nell’estate di quest’anno, un kit diagnostico di autoanalisi rapida, che dovrebbe offrire un responso in 15-20 minuti.

Come funziona il trattamento antivirale

“Il nostro trattamento antivirale per la Covid-19 – ha dichiarato Ki-Sung Kwon, responsabile della Divisione R&D di Celltrion – è progettato per addestrare il sistema immunitario a produrre anticorpi che riconoscano e blocchino la proteina spike utilizzata dal virus per penetrare nelle cellule umane. Gli anticorpi che si legano all’antigene della Covid-19 avranno un ruolo anche per sviluppare un kit diagnostico. Abbiamo implementato un piano di preparazione all’emergenza agli inizi dell’epidemia da coronavirus 2019, sfruttando le nostre esclusive tecnologie di scoperta, sviluppo e produzione di anticorpi”.