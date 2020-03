Povero Travaglio, ridotto a fare l’avvocato di Conte sui disastri del coronavirus (video)

Che fine ha fatto il Marco Travaglio che non guardava in faccia a nessuno, sparava a zero sui potenti, a destra e a sinistra, non si faceva mettere sotto nei dibattiti, aizzava le folle a colpi di battute? Quello che da qualche mese vediamo fare passerella in tv, quasi sempre dalla Gruber, è l’ombra del guerriero senza macchia e senza leccata che eravamo abituati a conoscere. Da quando, con il Fatto Quotidiano, si è votato al Verbo (spesso coniugato male) dei grillini di governo, ricorda il peggior Minoli con Bettino Craxi. Ai confini con lo spot.

Solo che lui, non potendo difendere a oltranza Di Maio, per manifesta impossibilità, da tempo fa l’avvocato dell’avvocato degli italiani, il premier Conte. Con risultati francamente imbarazzanti, messo a tacere, con argomenti più che ovvi, dall’editorialista di Repubblica Massimo Giannini.

Travaglio, Conte e il duello in tv

“Sarebbe bello se la nostra situazione attuale permettesse di dire al governo la stessa cosa dal 20 febbraio ai primi giorni di marzo. Qui si naviga a vista”. Il direttore del Fatto Quotidiano, ha duellatosul coronavirus con il direttore di Radio Capital Massimo Giannini a Otto e Mezzo su La7. Che accusava il premier di aver creato prima scarsa attenzione sul problema poi eccessivo allarmismo.

“La drammatizzazione di cui parlava Massimo poco fa – ha detto Travaglio – non è che Conte una mattina si è svegliato ed è andato dalla D’Urso e in altri 15 programmi. E’ successo che il sabato improvvisamente era esploso il caso di Codogno, avevamo scoperto un focolaio che stava facendo impazzire tutti i dati”. “Converrai che il mercoledì dopo – ribatte Massimo Giannini – non si è capito perché, invece, dovevamo fermare la macchina ed è arrivata l’indicazione di Palazzo Chigi alla Rai a moderare i toni? Questo ha disorientato un po’ il pubblico”.

No, Travaglio non ammetterà mai i pasticci del governo. Da giornalista mai in ginocchio è diventato avvocato con la cifosi. Che delusione, anche per i suoi fans di destra.