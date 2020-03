Non li ferma nemmeno il coronavirus: raffica di arresti della Polfer nelle stazioni e sui treni 

Altri arresti, altri furti. Neppure il coronavirus frena i malviventi. Nell’ultima settimana la Polfer ha arrestato 16 persone, ne ha indagate 375 identificandone 38.875. L’emergenza sanitaria ha visto l’impiego di 4.008 pattuglie impegnate in stazione e 343 a bordo treno, per un totale di 727 treni scortati. E ancora, 244 servizi antiborseggio e 61 sanzioni. 34 i cittadini stranieri sorpresi in posizione irregolare.

La Polfer arresta un pluripregiudicato algerino

In particolare, la Polfer di Ferrara ha rintracciato un pluripregiudicato algerino che – in violazione alle prescrizioni – si spostava in treno tra Ferrara e Padova, derubando i viaggiatori. L’uomo aveva sottratto il bagaglio di una viaggiatrice di nazionalità argentina, a bordo di un treno Ntv. Gli agenti hanno bloccato lo straniero grazie al sistema di videosorveglianza. Era con il trolley, successivamente riconsegnato alla donna. Il nordafricano è stato riconosciuto come l’autore di altri furti, sempre con le medesime modalità.

In manette a Roma un diciassettenne bosniaco

A Roma la Polfer ha fermato un diciassettenne bosniaco autore di una rapina avvenuta lo scorso mese nella Stazione di Monte Mario ai danni di un viaggiatore minorenne. Ad aiutare le indagini anche l’acquisizione delle immagini del sistema di videosorveglianza attivo all’interno della stazione.