Che nell’ultra-presenzialismo di Conte alle prese solo ieri sera con l’ennesimo annuncio spot, ci sia qualche conto che non torna, lo hanno capito in molti. Oggi, la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, spoglia il trionfalistico intervento di ieri sera del premier in diretta da Palazzo Chigi degli orpelli demogogici e spiega cosa c’è di non detto tra le righe della notizia di un fondo destinato ai sindaci dal governo. E, al tempo stesso, proprio a loro, definiti dal presidente del consiglio le “sentinelle” negli avamposti della nazione. A loro, in trincea con l’epidemia che dilaga e i drammi quotidiani e gli infiniti problemi gestionali che ne conseguono, va la solidarietà della numero uno di Fdi.

Meloni, solidarietà ai sindaci. Ma quello di Conte è stato un ennesimo bluff. Ecco perché

«Solidarietà di Fratelli d’Italia a tutti i Sindaci – dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni –. Chiamati a gestire una situazione esplosiva per colpa degli annunci roboanti di Conte. Il presidente del Consiglio ha fatto credere agli italiani di aver ricoperto i Comuni di miliardi di euro. Ma è una bugia colossale». Entra subito nel merito della questione, Giorgia Meloni, e conti alla mano spiega cosa c’è dietro l’ultimo spot di Conte. Smascherando la verità contabile e politica dell’iniziativa annunciata ieri dal premier in diretta tv. «I 4,3 miliardi annunciati ieri sera non sono altro che la liquidazione anticipata del Fondo di solidarietà comunale», dichiara apertamente la Meloni. Soldi già conteggiati, insomma. E messi in preventivo. Tanto che la presidente di Fdi aggiunge: «Una cosa già fatta a marzo 2019, senza emergenza coronavirus. Nessun intervento straordinario dunque: parliamo di soldi già dovuti. Già presenti nei bilanci comunali e impegnati dai sindaci. Un irresponsabile gioco delle tre carte fatto sulla pelle di chi è in prima linea per dare risposte ai cittadini»…