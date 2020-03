”La gestione dell’emergenza del Coronavirus nella Regione Lazio rappresenta l’ennesima cartina tornasole della incapacità politica e gestionale della Giunta Zingaretti. A cominciare dal personale medico e infermieristico che è quasi al collasso: da tempo infatti avevano chiesto di poter lavorare con le dotazioni di sicurezza previste dovendo stare a contatto con i pazienti positivi al virus”. Così il presidente del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Francesco Lollobrigida.

“Zingaretti alla Regione Lazio fa solo disastri”

”Ma la Regione Lazio – aggiunge – invece di impiegare i soldi stanziati dal governo per far lavorare il personale in sicurezza e assumere altre unità che cosa fa? Compra la progettazione di una APP e propone l’utilizzo di strumentazioni per monitorare a distanza i pazienti in quarantena. Il risultato è che ora molto personale medico e paramedico è risultato infetto. Quindi, in molti reparti di ospedali romani sembra si siano sviluppati dei veri e propri focolai d’infezione. La conseguenza? Carenza di personale nell’intera regione per gestire l’emergenza. Come denunciano ben quattro sindacati dei medici di famiglia. Non a caso, il sindacato dei medici ospedalieri ha presentato un esposto in Procura”.

“Posti letto insufficienti e politiche inspiegabili”

“Ma non finisce qui. I posti letto – continua – sono insufficienti rispetto alla popolazione del Lazio. Invece di rispettare il piano sanitario già predisposto con l’ampliamento delle terapie intensive già esistenti, la Giunta Zingaretti pensa di allestire degli Instant Hospital dove non ci sono neanche i letti. Invece di riqualificare strutture pubbliche dismesse da poco, si sovvenzionano cliniche private come lo ICC Casalpalocco, ancora non completamente operativo perché ha bisogno dei medici e dei sanitari dello Spallanzani, e il Grassi di Ostia. Stiamo assistendo a una puntata di dilettanti allo sbaraglio peccato che a farne le spese sono i cittadini del Lazio”.