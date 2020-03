Il coronavirus arriva nei palazzi della Ue, anche Sassoli in quarantena (video)

Davide Sassoli, presidente del Parlamento europeo, si è messo in quarantena e segue i lavori plenari dell’Assemblea da casa. E lo ha annunciato in un video nel quale invita tutti alla massima responsabilità. I motivi del suo possibile contagio, non annunciato, comunque, stanno nei suoi incontri politici in Italia, anche se alcuni casi di positività si sono registrati anche tra staffisti della commissione Ue.

Nonostante, all’inizio, il suo atteggiamento non fosse stato proprio correttissimo, rispetto all’emergenza.

“Le nuove misure del governo italiano allargano l’area protetta a tutto il territorio nazionale. Questo ha delle conseguenze importanti sul comportamento degli eurodeputati italiani. Per questa ragione ho deciso, essendo stato in Italia nell’ultimo fine settimana, ed esclusivamente per precauzione, di seguire le misure indicate e di esercitare la mia funzione di presidente dal mio domicilio di Bruxelles nel rispetto dei 14 giorni indicati dal protocollo sanitario” ha annunciato Sassoli.