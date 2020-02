Se cercate razzisti li trovate a Strasburgo. Li capitana David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, autore di uno straordinario gesto di antipatriottismo. Ha avallato una pratica odiosa contro i suoi connazionali eletti a Strasburgo, quelli provenienti da Lombardia e Veneto, da Emilia e Piemonte. Applausi a scena aperta.

Nessuno reagisce da Roma a questa robaccia? Hanno capito a Palazzo Chigi e al Quirinale che il casino totale creato da Conte e il suo circo è arrivato a svergognarci fin lassu’?

Due disposizioni contro gli italiani

In pratica ci sono due disposizioni. Una riguarda il personale. Se vieni da una delle quattro regioni colpite per ora dal Coronavirus, te ne stai a casa in quarantena. Ai deputati – dicono – è solo un consiglio. Che di questi tempi suona peggio di un anatema.